Halı Ve Kilim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Ve Kilim Teknikeri görev tanımı nedir, Halı Ve Kilim Teknikeri ne iş yapar, Halı Ve Kilim Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Ve Kilim Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Ve Kilim Teknikeri Tanımı;

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Halı Ve Kilim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Ve Kilim Teknikeri Maaşları

Halı Ve Kilim Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Halı Ve Kilim Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Ve Kilim Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.14

Meslek Adı :

Halı Ve Kilim Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Halı ve kilimin renk, motif ve ölçülerini tasarlayan, çizim ve üretime katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Ve Kilim Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretilecek halı ve kilimin desen boyut ve kalite açısından tasarımını yapmak, desenleri çizmek,

b) İpliğin doğal boyalarla (kök boya) boyanmasını sağlamak,

c) Halı ve kilimin dokunacağı el tezgahlarına çözgü takmak ve tezgahı ayarlamak,

d) Halı ve kilimin dokunması ile kalitesinin kontrolü ve pazarlanması aşamasında çalışmak veya nezaret etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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