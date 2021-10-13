Halı Yıkama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Halı Yıkama İşçisi ve İş İlanları

Halı Yıkama İşçisi görev tanımı nedir, Halı Yıkama İşçisi ne iş yapar, Halı Yıkama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Yıkama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Yıkama İşçisi Tanımı;

Temizlenmek üzere gelen halıları, yıkayan, durulayan, kurutan ve paketleyerek müşteriye teslim edilmeye hazır hale getiren kişidir.

Halı Yıkama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Halı Yıkama İşçisi Maaşları

Halı Yıkama İşçisi maaşı ortalama aylık 3.050 - TL’dir. En düşük Halı Yıkama İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Yıkama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Halı Yıkama İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Halı Yıkama İşçisi Ne İş Yapar?

Halı Yıkama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilere, halı yıkama işlemleri, yıkama ücretleri gibi konularda bilgiler vermek,

b) Temizlenmek üzere gelen halıları kontrol ederek teslim almak,

c) Halıların özeliklerine ve kir durumlarına göre, uygun yıkama teknikleri ile halı yıkama makine ve ekipmanlarını kullanarak halıları yıkamak,

d) Halıları yıkarken, kirleri çıkarmak için halı yıkama şampuanları ve temizlik maddeleri kullanmak,

e) Yıkanan halıları yeteri kadar su ile durulamak,

f) Sıkma makinalarını kullanarak halılardaki suyun sıkılmasını sağlamak,

g) Halıları uygun şekilde asarak kurumalarını sağlamak,

h) Kuruyan halıları paketleyerek müşteriye teslim edilmeye hazır hale getirmek,

i) Halılarını almaya gelen müşterilere halıları teslim etmek,

j) Gerektiğinde yapılan yıkama işleminin ücretini almak, fişini düzenleyerek vermek,

k) Müşterilerin istemesi halinde halıların özellikleri, kulanım şekilleri vb. konularda bilgiler vermek,

l) Müşterilerin, yapılan işlerle ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli olanları yetkililere iletmek,

m) Kullandığı makine, araç-gereç ve ekipmanların temizliğini yapmak,

n) Kullandığı makine, araç-gereç ve ekipmanların, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, gideremediği arızaların tamir edilmesini sağlamak,

o) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Halı Yıkama İşçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Diğer Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Halı Yıkama İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Halı Yıkama İşçisi mesleğinin meslek kodu 9129.02 olarak belirlenmiştir



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