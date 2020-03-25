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Halı yıkamacısı iş yerinde ölü bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesinde halı yıkamacısı olarak çalışan bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Halı yıkamacısı iş yerinde ölü bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesinde halı yıkamacısı olarak çalışan bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Oltu'da halı yıkama şirketinde çalışan 44 yaşındaki Naci Polat iş yerinin kapısını açmayınca durumdan şüphelenen arkadaşları polise haber verdi. İş yerine gelen polisler kapıyı açarak içeri girdiklerinde Polat'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen ambulansla Polat'ın cansız bedeni Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası olan Naci Polat'ın, yaklaşık 1 yıl önce eşi ve çocuklarından ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Kaynak: İHA




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