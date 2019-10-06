Haliç Köprüsü üzerinde kaza; 1 ölü

Haliç köprüsü üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın sonucu yabancı uyruklu şahıs olay yerine hayatını kaybederken, kaza nedeniyle E5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza gece saat 01:00 sıralarında E5 Karayolu Eyüp Haliç köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EN 8882 plakalı otomobil, Haliç köprüsü üzerinde karşı yöne geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Kaza esnasında seyir halinde olan başka bir otomobil ve motosiklet sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaya çarpan otomobile çarpması sunucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen yabancı uyruklu şahıs kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kısa süreli oluşan trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA