Haliç Tersanesi'nde korkutan yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti
Haliç Tersanesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hemen müdahalesiyle söndürüldü.
Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
TERSANE ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ
Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.