Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri görev tanımı nedir, Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri ne iş yapar, Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri Tanımı;

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Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri Maaşları

Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.38

Meslek Adı :

Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Halı desenleri tasarlayan, boyama ve renklendirme yapan, müşterinin isteğine göre ebatlandırma yapan ve kaliteyi belirleyen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Desinatörü ve Tasarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Yöresel motifleri tanımak, modern çalışmalar yapabilmek,

c) Dokunacak halı veya kilimin elle ve ya bilgisayarda desenini çizmek

d) Boyama yapmak için desen ve figürleri belirlemek,

e) Gerektiğinde desen ve figürlerin sınırlarına ince fırça ile kontur çekmek,

f) Halı veya kilimin desene ve belirlenen kalite standartlarına uygun olarak dokunup dokunmadığını kontrol etmek,

g) Gerektiğinde müşterinin isteğine göre ebatlandırma yapmak,

h) Halı ve kilim tezgahına çözgü takmak ve halı tezgahını ayarlamak,

i) Ürünün pazarlanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

j) Halıcılık konusunda danışmanlık yapmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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