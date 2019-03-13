Haliç’te yelkenli alabora oldu, yat kulübü öğrenciler kurtarıldı

Haliç'te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora oldu. Yelkenlide bulunan iki öğrenci kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Haliç'te öğle saatlerinde meydana geldi. Yat kulübü öğrencilerinin eğitim için kullandığı yelkenli, denizde alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Deniz polisi olay yerine gelerek yelkenlide bulunan iki öğrenciyi kurtardı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA