Halid Alghoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halid Alghoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halid Alghoul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halid Alghoul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halid Alghoul 8 Eylül 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Filistin,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد الغول şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halid Alghoul Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halid Alghoul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Halid Alghoul'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Halid Alghoul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halid Alghoul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Halid Alghoul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halid Alghoul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Kasım 2010 yılında Lokomotiva Jgd

27 Ocak 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

28 Temmuz 2021 yılında NK Kustosija

22 Şubat 2022 yılında NK Trnje Zagreb

25 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

Halid Alghoul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halid Alghoul şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.