Halid Sabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halid Sabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halid Sabanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halid Sabanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halid Sabanovic 22 Ağu 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Halid Šabanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halid Sabanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FENOMENOW yapmaktadır. Halid Sabanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Halid Sabanovic'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Halid Sabanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halid Sabanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halid Sabanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halid Sabanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2016 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U19

2 Ocak 2018 yılında FK Sarajevo

11 Şubat 2021 yılında Mladost Kakanj

31 Mayıs 2021 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Halid Sabanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halid Sabanovic şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Halid Sabanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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