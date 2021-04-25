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Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Kahta 02 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  33. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Kahta 02 Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Halide Edip Adıvarspor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne?

Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Halide Edip Adıvarspor  Kahta 02 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Halide Edip Adıvarspor Kahta 02 Spor Maçının Hakemleri
Enver Aydın(hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Veysel Karani Özkan(dördüncü Hakem)

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
41. Cengizhan Şarli, 14. Çağatay Çeken, 6. Necati Yakuplar, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 45. Gökhan Dincer, 88. Sezer Yıldırım, 17. İbrahim Serdar Aydın, 95. Alp Huy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş

Yedekler
1. Doğukan Çoşar, 99. Alparslan Demir, 77. Erman Taşkın, 7. Gürkan Şentürk, 61. Mürsel Civelek, 93. Recep Pekgöz, 26. Tugay Keleş

Teknik Sorumlu
Hakan Çobanoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 8. Caner Çolak, 9. Hakan Akman, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 25. Erkan Nazlı, 27. Ahmet Tuna Akıl, 45. Mehmet Berber, 77. Barış Kılıç

Yedekler
48. Vedat Böyükgül, 3. Salih Can Yener, 63. Mehmet Doğan, 10. Fahri Eren Pamuk, 33. Murat Şamil Kurt, 44. Muhammed Bilal Barman, 69. Musa Buğrahan Kavaklı

Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor31188560336227
2Nazilli Belediyespor31186762296033
3Fethiyespor31167853275526
4Yomraspor311311742325010
5Mardin Fosfat Spor31121273830488
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar31111373835463
8Darıca Gençlerbirliği31101382825433
9Büyükçekmece Tepecikspor3110111046364110
10Ceyhanspor3111812476541-18
11Ağrı 1970 Spor3110912253839-13
12Kahta 02 Spor31714103636350
13Karaman Belediyespor3171311353934-4
14Çengelköyspor A.Ş.3181013333834-5
15Tekirdağspor3261214415430-13
16Tokatspor316718226125-39
17Yozgatspor 1959 FK314720285219-24

Fikstür

25.04.2021Yozgatspor 1959 FK6-0Tekirdağspor
25.04.2021Tokatspor1-5Ceyhanspor
25.04.2021Nazilli Belediyespor2-0Büyükçekmece Tepecikspor
25.04.2021Çengelköyspor A.Ş.0-1Yomraspor
25.04.2021Belediye Kütahyaspor1-1Mardin BŞ. Başakspor
25.04.2021Ağrı 1970 Spor0-0Fethiyespor
25.04.2021Halide Edip Adıvar1-1Kahta 02 Spor
25.04.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Karaman Belediyespor

 

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