Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Kahta 02 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Kahta 02 Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Halide Edip Adıvarspor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne?
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Halide Edip Adıvarspor Kahta 02 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Halide Edip Adıvarspor Kahta 02 Spor Maçının Hakemleri
Enver Aydın(hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Veysel Karani Özkan(dördüncü Hakem)
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
41. Cengizhan Şarli, 14. Çağatay Çeken, 6. Necati Yakuplar, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 45. Gökhan Dincer, 88. Sezer Yıldırım, 17. İbrahim Serdar Aydın, 95. Alp Huy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş
Yedekler
1. Doğukan Çoşar, 99. Alparslan Demir, 77. Erman Taşkın, 7. Gürkan Şentürk, 61. Mürsel Civelek, 93. Recep Pekgöz, 26. Tugay Keleş
Teknik Sorumlu
Hakan Çobanoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 8. Caner Çolak, 9. Hakan Akman, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 25. Erkan Nazlı, 27. Ahmet Tuna Akıl, 45. Mehmet Berber, 77. Barış Kılıç
Yedekler
48. Vedat Böyükgül, 3. Salih Can Yener, 63. Mehmet Doğan, 10. Fahri Eren Pamuk, 33. Murat Şamil Kurt, 44. Muhammed Bilal Barman, 69. Musa Buğrahan Kavaklı
Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|31
|18
|8
|5
|60
|33
|62
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|31
|18
|6
|7
|62
|29
|60
|33
|3
|Fethiyespor
|31
|16
|7
|8
|53
|27
|55
|26
|4
|Yomraspor
|31
|13
|11
|7
|42
|32
|50
|10
|5
|Mardin Fosfat Spor
|31
|12
|12
|7
|38
|30
|48
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|31
|11
|13
|7
|38
|35
|46
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|31
|10
|13
|8
|28
|25
|43
|3
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|31
|10
|11
|10
|46
|36
|41
|10
|10
|Ceyhanspor
|31
|11
|8
|12
|47
|65
|41
|-18
|11
|Ağrı 1970 Spor
|31
|10
|9
|12
|25
|38
|39
|-13
|12
|Kahta 02 Spor
|31
|7
|14
|10
|36
|36
|35
|0
|13
|Karaman Belediyespor
|31
|7
|13
|11
|35
|39
|34
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|31
|8
|10
|13
|33
|38
|34
|-5
|15
|Tekirdağspor
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|-13
|16
|Tokatspor
|31
|6
|7
|18
|22
|61
|25
|-39
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|31
|4
|7
|20
|28
|52
|19
|-24
Fikstür
|25.04.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|6-0
|Tekirdağspor
|25.04.2021
|Tokatspor
|1-5
|Ceyhanspor
|25.04.2021
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25.04.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Yomraspor
|25.04.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|25.04.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Fethiyespor
|25.04.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-1
|Kahta 02 Spor
|25.04.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Karaman Belediyespor