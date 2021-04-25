Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Kahta 02 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Kahta 02 Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Halide Edip Adıvarspor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne? Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Halide Edip Adıvarspor Kahta 02 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Maltepe Hasan Polat - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Halide Edip Adıvarspor Kahta 02 Spor Maçının Hakemleri

Enver Aydın(hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Veysel Karani Özkan(dördüncü Hakem)

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

41. Cengizhan Şarli, 14. Çağatay Çeken, 6. Necati Yakuplar, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 45. Gökhan Dincer, 88. Sezer Yıldırım, 17. İbrahim Serdar Aydın, 95. Alp Huy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş



Yedekler

1. Doğukan Çoşar, 99. Alparslan Demir, 77. Erman Taşkın, 7. Gürkan Şentürk, 61. Mürsel Civelek, 93. Recep Pekgöz, 26. Tugay Keleş



Teknik Sorumlu

Hakan Çobanoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 8. Caner Çolak, 9. Hakan Akman, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 25. Erkan Nazlı, 27. Ahmet Tuna Akıl, 45. Mehmet Berber, 77. Barış Kılıç



Yedekler

48. Vedat Böyükgül, 3. Salih Can Yener, 63. Mehmet Doğan, 10. Fahri Eren Pamuk, 33. Murat Şamil Kurt, 44. Muhammed Bilal Barman, 69. Musa Buğrahan Kavaklı



Teknik Sorumlu

Mustafa Ceviz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 31 18 8 5 60 33 62 27 2 Nazilli Belediyespor 31 18 6 7 62 29 60 33 3 Fethiyespor 31 16 7 8 53 27 55 26 4 Yomraspor 31 13 11 7 42 32 50 10 5 Mardin Fosfat Spor 31 12 12 7 38 30 48 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 31 11 13 7 38 35 46 3 8 Darıca Gençlerbirliği 31 10 13 8 28 25 43 3 9 Büyükçekmece Tepecikspor 31 10 11 10 46 36 41 10 10 Ceyhanspor 31 11 8 12 47 65 41 -18 11 Ağrı 1970 Spor 31 10 9 12 25 38 39 -13 12 Kahta 02 Spor 31 7 14 10 36 36 35 0 13 Karaman Belediyespor 31 7 13 11 35 39 34 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 31 8 10 13 33 38 34 -5 15 Tekirdağspor 32 6 12 14 41 54 30 -13 16 Tokatspor 31 6 7 18 22 61 25 -39 17 Yozgatspor 1959 FK 31 4 7 20 28 52 19 -24

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