Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Tekirdağspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 27. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Tekirdağspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Halide Edip Adıvarspor - Tekirdağspor maçının skoru ne?
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Halide Edip Adıvarspor Tekirdağspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Halide Edip Adıvarspor Tekirdağspor Maçının Hakemleri
Burak Güner(hakem), Vedat Hoşnam(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 6. Necati Yakuplar, 8. Mustafa Kara, 14. Çağatay Çeken, 22. Said Can Açıkalın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 26. Tugay Keleş, 37. Mehmet Kodeş, 45. Gökhan Dincer, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 88. Sezer Yıldırım
Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 10. Murat Kara, 20. Oğuz Aksoy, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 93. Recep Pekgöz, 95. Alp Huy, 99. Alparslan Demir
Teknik Sorumlu
Hakan Çobanoğlu
Goller
Said Can Açıkalın,30.dk (f)
Kartlar
Kırmızı Kart Necati Yakuplar 90+3.dk, Sarı Kart Oğuz Aksoy 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Said Can Açıkalın 90.dk, Tugay Keleş 65.dk, Marlon Bülent Üçüncü 65.dk
Oyuna Girenler
Şemsettin Ender Kılıç 90.dk, Murat Kara 65.dk, Alp Huy 65.dk
Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 77. Güner Okay, 41. Sercan Şaşmaz, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 98. Yusuf Turhan, 16. Hakkı Türker, 95. Doğukan Çınar, 7. Enes Şimşek, 39. Ramazan Üzer, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol
Yedekler
92. Muratcan Eriz, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 19. Gökhan Artun, 20. Ceyhun Kalıntaş, 14. Barış Kazer, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan
Teknik Sorumlu
Tayfun Kalafat
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Cankut Atasoy 9.dk, Sarı Kart Süleyman Aktaş 90.dk, Çift Sarı Kart Samet Göker 76.dk, Sarı Kart Ceyhun Kalıntaş 90+3.dk, Sarı Kart Hakkı Türker 60.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 90.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Şenol 78.dk, Hüseyin Cankut Atasoy 46.dk, Sercan Şaşmaz 90.dk, Enes Şimşek 70.dk, Hakkı Türker 70.dk
Oyuna Girenler
Hüseyin Süre 78.dk, Samet Göker 46.dk, Ceyhun Kalıntaş 90.dk, Barış Kazer 70.dk, Gökhan Artun 70.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|25
|16
|6
|3
|48
|24
|54
|24
|2
|Fethiyespor
|25
|15
|5
|5
|49
|21
|50
|28
|3
|Nazilli Belediyespor
|26
|13
|6
|7
|48
|25
|45
|23
|4
|Yomraspor
|25
|10
|10
|5
|33
|26
|40
|7
|5
|İskenderun FK
|26
|12
|4
|10
|30
|34
|40
|-4
|6
|Darıca Gençlerbirliği
|26
|9
|12
|5
|25
|20
|39
|5
|7
|Mardin Fosfat Spor
|26
|8
|11
|7
|27
|25
|35
|2
|8
|Ceyhanspor
|25
|9
|8
|8
|37
|47
|35
|-10
|9
|Halide Edip Adıvar
|25
|7
|12
|6
|26
|30
|33
|-4
|10
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25
|7
|11
|7
|36
|28
|32
|8
|11
|Kahta 02 Spor
|26
|6
|12
|8
|30
|27
|30
|3
|12
|Ağrı 1970 Spor
|25
|8
|6
|11
|18
|31
|30
|-13
|13
|Karaman Belediyespor
|25
|5
|11
|9
|31
|35
|26
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|25
|6
|8
|11
|29
|34
|26
|-5
|15
|Tokatspor
|25
|6
|6
|13
|19
|46
|24
|-27
|16
|Tekirdağspor
|26
|4
|11
|11
|31
|39
|23
|-8
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|26
|2
|7
|17
|18
|43
|13
|-25
Fikstür
|17.03.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Yomraspor
|17.03.2021
|Erzin Spor
|Büyükçekmece Tepecikspor
|21.03.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Karaman Belediyespor
|21.03.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|2-2
|Nazilli Belediyespor
|21.03.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Darıca Gençlerbirliği
|21.03.2021
|İskenderun Futbol Kulübü
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|21.03.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-0
|Tekirdağspor
|21.03.2021
|Kahta 02 Spor
|1-2
|Fethiyespor
|21.03.2021
|Tokatspor
|2-1
|Yozgatspor 1959 FK
|21.03.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-2
|Yomraspor