Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu2020-2021 Somaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Arhavi Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çarşambaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çatalcaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gölcükspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Yalovaspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuModafen, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Tekirdağspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  27. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Tekirdağspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Halide Edip Adıvarspor - Tekirdağspor maçının skoru ne?

Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Halide Edip Adıvarspor  Tekirdağspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Halide Edip Adıvarspor Tekirdağspor Maçının Hakemleri
Burak Güner(hakem), Vedat Hoşnam(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 6. Necati Yakuplar, 8. Mustafa Kara, 14. Çağatay Çeken, 22. Said Can Açıkalın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 26. Tugay Keleş, 37. Mehmet Kodeş, 45. Gökhan Dincer, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 88. Sezer Yıldırım

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 10. Murat Kara, 20. Oğuz Aksoy, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 93. Recep Pekgöz, 95. Alp Huy, 99. Alparslan Demir

Teknik Sorumlu
Hakan Çobanoğlu

Goller
Said Can Açıkalın,30.dk (f)

Kartlar
Kırmızı Kart Necati Yakuplar 90+3.dk, Sarı Kart Oğuz Aksoy 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Said Can Açıkalın 90.dk, Tugay Keleş 65.dk, Marlon Bülent Üçüncü 65.dk

Oyuna Girenler
Şemsettin Ender Kılıç 90.dk, Murat Kara 65.dk, Alp Huy 65.dk

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 77. Güner Okay, 41. Sercan Şaşmaz, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 98. Yusuf Turhan, 16. Hakkı Türker, 95. Doğukan Çınar, 7. Enes Şimşek, 39. Ramazan Üzer, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol

Yedekler
92. Muratcan Eriz, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 19. Gökhan Artun, 20. Ceyhun Kalıntaş, 14. Barış Kazer, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan

Teknik Sorumlu
Tayfun Kalafat

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Cankut Atasoy 9.dk, Sarı Kart Süleyman Aktaş 90.dk, Çift Sarı Kart Samet Göker 76.dk, Sarı Kart Ceyhun Kalıntaş 90+3.dk, Sarı Kart Hakkı Türker 60.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 90.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Şenol 78.dk, Hüseyin Cankut Atasoy 46.dk, Sercan Şaşmaz 90.dk, Enes Şimşek 70.dk, Hakkı Türker 70.dk

Oyuna Girenler
Hüseyin Süre 78.dk, Samet Göker 46.dk, Ceyhun Kalıntaş 90.dk, Barış Kazer 70.dk, Gökhan Artun 70.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor25166348245424
2Fethiyespor25155549215028
3Nazilli Belediyespor26136748254523
4Yomraspor25101053326407
5İskenderun FK2612410303440-4
6Darıca Gençlerbirliği2691252520395
7Mardin Fosfat Spor2681172725352
8Ceyhanspor25988374735-10
9Halide Edip Adıvar257126263033-4
10Büyükçekmece Tepecikspor2571173628328
11Kahta 02 Spor2661283027303
12Ağrı 1970 Spor258611183130-13
13Karaman Belediyespor255119313526-4
14Çengelköyspor A.Ş.256811293426-5
15Tokatspor256613194624-27
16Tekirdağspor2641111313923-8
17Yozgatspor 1959 FK262717184313-25

Fikstür

17.03.2021Mardin BŞ. Başakspor Yomraspor
17.03.2021Erzin Spor Büyükçekmece Tepecikspor
21.03.2021Belediye Kütahyaspor1-1Karaman Belediyespor
21.03.2021Çengelköyspor A.Ş.2-2Nazilli Belediyespor
21.03.2021Ağrı 1970 Spor0-0Darıca Gençlerbirliği
21.03.2021İskenderun Futbol Kulübü2-1Büyükçekmece Tepecikspor
21.03.2021Halide Edip Adıvar1-0Tekirdağspor
21.03.2021Kahta 02 Spor1-2Fethiyespor
21.03.2021Tokatspor2-1Yozgatspor 1959 FK
21.03.2021Mardin Fosfat Spor2-2Yomraspor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT