Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Tekirdağspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 27. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Tekirdağspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Halide Edip Adıvarspor - Tekirdağspor maçının skoru ne? Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Halide Edip Adıvarspor Tekirdağspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Maltepe Hasan Polat - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Halide Edip Adıvarspor Tekirdağspor Maçının Hakemleri

Burak Güner(hakem), Vedat Hoşnam(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

48. Evren Özyiğit, 6. Necati Yakuplar, 8. Mustafa Kara, 14. Çağatay Çeken, 22. Said Can Açıkalın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 26. Tugay Keleş, 37. Mehmet Kodeş, 45. Gökhan Dincer, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 88. Sezer Yıldırım



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 10. Murat Kara, 20. Oğuz Aksoy, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 93. Recep Pekgöz, 95. Alp Huy, 99. Alparslan Demir



Teknik Sorumlu

Hakan Çobanoğlu



Goller

Said Can Açıkalın,30.dk (f)



Kartlar

Kırmızı Kart Necati Yakuplar 90+3.dk, Sarı Kart Oğuz Aksoy 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Said Can Açıkalın 90.dk, Tugay Keleş 65.dk, Marlon Bülent Üçüncü 65.dk



Oyuna Girenler

Şemsettin Ender Kılıç 90.dk, Murat Kara 65.dk, Alp Huy 65.dk

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

25. Süleyman Aktaş, 77. Güner Okay, 41. Sercan Şaşmaz, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 98. Yusuf Turhan, 16. Hakkı Türker, 95. Doğukan Çınar, 7. Enes Şimşek, 39. Ramazan Üzer, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol



Yedekler

92. Muratcan Eriz, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 19. Gökhan Artun, 20. Ceyhun Kalıntaş, 14. Barış Kazer, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan



Teknik Sorumlu

Tayfun Kalafat



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Cankut Atasoy 9.dk, Sarı Kart Süleyman Aktaş 90.dk, Çift Sarı Kart Samet Göker 76.dk, Sarı Kart Ceyhun Kalıntaş 90+3.dk, Sarı Kart Hakkı Türker 60.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 90.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Şenol 78.dk, Hüseyin Cankut Atasoy 46.dk, Sercan Şaşmaz 90.dk, Enes Şimşek 70.dk, Hakkı Türker 70.dk



Oyuna Girenler

Hüseyin Süre 78.dk, Samet Göker 46.dk, Ceyhun Kalıntaş 90.dk, Barış Kazer 70.dk, Gökhan Artun 70.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 25 16 6 3 48 24 54 24 2 Fethiyespor 25 15 5 5 49 21 50 28 3 Nazilli Belediyespor 26 13 6 7 48 25 45 23 4 Yomraspor 25 10 10 5 33 26 40 7 5 İskenderun FK 26 12 4 10 30 34 40 -4 6 Darıca Gençlerbirliği 26 9 12 5 25 20 39 5 7 Mardin Fosfat Spor 26 8 11 7 27 25 35 2 8 Ceyhanspor 25 9 8 8 37 47 35 -10 9 Halide Edip Adıvar 25 7 12 6 26 30 33 -4 10 Büyükçekmece Tepecikspor 25 7 11 7 36 28 32 8 11 Kahta 02 Spor 26 6 12 8 30 27 30 3 12 Ağrı 1970 Spor 25 8 6 11 18 31 30 -13 13 Karaman Belediyespor 25 5 11 9 31 35 26 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 25 6 8 11 29 34 26 -5 15 Tokatspor 25 6 6 13 19 46 24 -27 16 Tekirdağspor 26 4 11 11 31 39 23 -8 17 Yozgatspor 1959 FK 26 2 7 17 18 43 13 -25

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