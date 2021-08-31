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Halil Akbunar Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!

Milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin aday kadrosuna çağırılan Halil Akbunar'ın kadrodan çıkarıldığı açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Mili oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Halil Akbunar Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!

Milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubundaki Karadağ karşılaşması için aday kadrosu belli olmuştu. Aday kadroda yer alan Göztepe'nin kanat oyuncularından 27 yaşındaki Halil Akbunar ise, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı paylaşımla oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Halil Akbunar Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!

TFF tarafından yapılan açıklamada:

"Halil Akbunar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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