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Halil Akbunar sakatlandı mı? | Halil Akbunar son durum

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına kısa bir süre kala A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile hazırlık maçı yaptı. Halil Akbunar Türkiye - Azerbaycan maçında talihsiz bir an yaşadı. Peki Halil Akbunar sakatlandı mı? | Halil Akbunar son durum İşte detaylar...

Halil Akbunar sakatlandı mı? | Halil Akbunar son durum

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına kısa bir süre kala A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile hazırlık maçı yaptı. Halil Akbunar Türkiye - Azerbaycan maçında talihsiz bir an yaşadı. Peki Halil Akbunar sakatlandı mı? | Halil Akbunar son durum İşte ayrıntılar...

HALİL AKBUNAR SAKATLANDI MI?

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için ilk ciddi provasına Azerbaycan ile oynadığı özel maçla çıkan A Milli Takım'da Halil Akbunar, 84. dakikada sakatlanarak oyun dışı kaldı.

HALİL AKBUNAR SON DURUM

Halil Akbunar'ın son durumu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Halil Akbunar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldıuğında haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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