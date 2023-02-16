Halil Bosnak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Bosnak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Bosnak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Bosnak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Bosnak 15 Haziran 2002 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Boşnak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Bosnak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil Bosnak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Halil Bosnak'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Halil Bosnak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Bosnak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Halil Bosnak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Bosnak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2019 yılında Torul Belediye

25 Ağu 2021 yılında Gümüşhanespor

Halil Bosnak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Bosnak şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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