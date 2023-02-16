Halil Can Ayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Can Ayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Can Ayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Can Ayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Can Ayan 26 Şubat 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Can Ayan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASS yapmaktadır. Halil Can Ayan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 22 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Halil Can Ayan'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil Can Ayan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/halilcanayan/

Halil Can Ayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Can Ayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Halil Can Ayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Can Ayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2019 yılında Pendik U19

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2021 yılında Bulvarspor

Halil Can Ayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Can Ayan şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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