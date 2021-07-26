Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz Pazartesi günü bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Peki Halil Çelebi kimdir? | Şehit Halil Çelebi nereli? İşte ayrıntılar...

HALİL ÇELEBİ KİMDİR?

Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevliydi. 27 yaşında olduğu öğrenilen Çelebi, şehit düştü.

ŞEHİT HALİL ÇELEBİ NERELİ?

Şehidimizin acı haberi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına gitti.

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin acı haberi memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi’ye (52) ulaştırıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.