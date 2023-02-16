Halil Dervisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Dervisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Dervisoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Dervisoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Dervisoglu 8 Aralık 1999 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Dervişoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Dervisoglu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ersan Dervisoglu yapmaktadır. Halil Dervisoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burnley futbol takımında oynamaktadır. Burnley takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Halil Dervisoglu'nin Burnley ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil Dervisoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/halildervisoglu_

Halil Dervisoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Dervisoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Halil Dervisoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Dervisoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2016 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2017 yılında Sparta U21

1 Temmuz 2018 yılında Sparta R.

3 Ocak 2020 yılında Brentford

6 Ekim 2020 yılında Twente

2 Ocak 2021 yılında Brentford

25 Ocak 2021 yılında Galatasaray

30 Haziran 2021 yılında Brentford

1 Eylül 2021 yılında Galatasaray

30 Haziran 2022 yılında Brentford

1 Eylül 2022 yılında Burnley

31 Mayıs 2023 yılında Brentford

Halil Dervisoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Dervisoglu şuan Burnley takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Halil Dervisoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RV & AV Sparta Rotterdam, Sparta Rotterdam (2013-2018)

Türkiye takımında 11 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 8 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 19 numaralı formasıyla 20 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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