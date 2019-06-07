Halil Dervişoğlu: “Korner haksız verildi ama yine de o topa vurdurmamalıydık”

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularından Halil Dervişoğlu, Arnavutluk karşısında rakiplerinden iyi oynadıklarını söyleyerek, "Bu maçı kesinlikle yenmeliydik. Son dakika golü yememeliyiz. Korner haksız verildi ama yine de o topa vurdurmamalıydık" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında İstanbul'da karşılaştığı Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından maçta gol de atan milli futbolcu Halil Dervişoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arnavutluk maçı için üzgün olduklarını söyleyen Halil, "Biz bugün daha iyi oynadık. Bu maçı kesinlikle yenmeliydik. Son dakika golü hayatta yememeliyiz. Korner haksız verildi. Yine de o topa vurdurmamalıydık. Biz daha iyiydik. Golümü de attım. Bugün yenmeliydik, önemli olan oydu" diye konuştu.

"11 gol atıp, 8 asist yaptım"

Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'daki performansı hakkında da konuşan Dervişoğlu, "Bu sene her maç oynamadım ama çoğu maç oynadım. O maçları da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. 11 gol attım, 8 asist yaptım. 1. Lige çıktık. İyi bir sezon geçirdim diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Türkiye'den ilgi oluyor"

Türkiye'den transfer için ilgi olduğunu açıklayan genç futbolcu, "O konulara ben fazla ilgilenmiyorum. Menajerlerim ilgileniyor. Öyle olmasaydı Ümit Milli Takım'da oynamazdım. Bizlerden çok şey bekleniyor. Hepimiz A Milli Takım'a adım atmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İspanya'da, Premier Lig'de oynamak isterim"

Süper Ligi küçüklüğünden beri takip ettiğini belirten Halil Dervişoğlu, "Her maça bakarız. Güzel bir lig. Seviyenin çok yükseldiğini düşünüyorum. Avrupa'da yüksek bir seviyede. İkisinde de oynamak çok güzel olur. Herkesin bir hayali var. Çoğu kişi Real Madrid, Barcelona seviyelerine gelmek istiyor. O takımlarda oynamak isterim. İspanya'da, Premier Lig'de oynamak isterim" dedi.

"Trabzonspor'un ilgisini duydum"

Ailecek Trabzonlu olduklarını söyleyen Halil, "Trabzon'u çok seviyoruz. Ailecek takip ediyoruz. Trabzon'da oynamak gurur verici bir şey. Böyle şeyler zamanla oluyor. Hayırlısı ne ise o olsun. Transfer teklifi olduğu bilmiyorum ama ilgisi olduğu duydum (Trabzonspor)" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA