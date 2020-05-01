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  3. Halil Ergül olayında yeni gelişme! Erzincan'da bulunan ceset Halil Ergül'ün mü?

Halil Ergül olayında yeni gelişme! Erzincan'da bulunan ceset Halil Ergül'ün mü?

Erzincan'da bugün öğle saatlerinde koyun otlatan bir çoban tarafından derede, vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin uzun süredir aranan epilepsi hastası Halil Ergül'e (60) ait olabileceği düşünülüyor.

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01 Mayıs 2020 Cuma 11:47

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