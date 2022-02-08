Halil Falyalı öldü mü? Sağlık durumu nasıl?

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı'ya silahlı saldırı gerçekleştiği söyleniyor. Peki Halil Falyalı öldü mü? Sedat Peker'in videolarında bahsettiği halil Falyalı'nın sağlık durumu nasıl?

HALİL FALYALI ÖLDÜ MÜ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Koruması öldü, kendisi yoğun bakımda olduğu söyleniyor.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Yaklaşık 20 yıl önce KKTC’de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan, yaşı ve nereli olduğu bilinmeyen Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor. Kuzey Kıbrıs basınında "Hayırsever iş insanı" olarak anılan Falyalı hakkında Kıbrıs Postası'nda çıkan bir haberde, "Kıbrıs Postası ise "Ülkenin önde gelen iş insanlarından Halil Falyalı ile Hüsnü Falyalı, Mart ayındaki kapanma sürecinde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz süreçte de ihtiyaçlı vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ancak bu kez, sadece Girne’deki değil; ülke genelindeki 10 bin aileye gıda yardımı yapılacak" deniliyor.

Halil Falyalı kimdir, nereli, kaç yaşında?



