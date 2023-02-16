Halil Gozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Gozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Gozel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Gozel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Gozel 9 Mart 2000 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Gozel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil Gozel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Halil Gozel'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil Gozel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/halil25.02/

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Halil Gozel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Gozel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Halil Gozel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Gozel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2020 yılında Antalya Kemer

25 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2021 yılında Sandıklıspor

22 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Halil Gozel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Gozel şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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