Halil İbrahim Cenik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil İbrahim Cenik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil İbrahim Cenik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil İbrahim Cenik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil İbrahim Cenik 10 Aralık 1988 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Cenik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil İbrahim Cenik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil İbrahim Cenik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Halil İbrahim Cenik'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil İbrahim Cenik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cenik60/

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Halil İbrahim Cenik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil İbrahim Cenik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Halil İbrahim Cenik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil İbrahim Cenik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2006 yılında Tokatspor

27 Ağu 2007 yılında Aydınspor

26 Ağu 2009 yılında Arsinspor

13 Ocak 2011 yılında Belediye Bingöl

20 Temmuz 2013 yılında Düzyurtspor

20 Temmuz 2015 yılında Etimesgut Bld

11 Ağu 2017 yılında Utaş Uşakspor

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

22 Temmuz 2019 yılında Fethiyespor

17 Ağu 2020 yılında Osmaniyespor FK

14 Eylül 2021 yılında Tire 2021 FK

8 Eylül 2022 yılında Kahramanmaraş

Halil İbrahim Cenik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil İbrahim Cenik şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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