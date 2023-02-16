Halil İbrahim Karavus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil İbrahim Karavus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil İbrahim Karavus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil İbrahim Karavus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil İbrahim Karavus 26 Haziran 2001 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Karavuş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil İbrahim Karavus Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil İbrahim Karavus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Halil İbrahim Karavus'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Halil İbrahim Karavus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil İbrahim Karavus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halil İbrahim Karavus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil İbrahim Karavus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Akhisarspor U19

4 Ağu 2020 yılında Akhisarspor

Halil İbrahim Karavus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil İbrahim Karavus şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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