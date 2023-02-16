Halil İbrahim Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil İbrahim Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil İbrahim Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil İbrahim Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil İbrahim Keles 17 Nisan 1997 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Keleş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil İbrahim Keles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil İbrahim Keles, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Halil İbrahim Keles'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil İbrahim Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil İbrahim Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Halil İbrahim Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil İbrahim Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2010 yılında Türk Tlkm Alt

11 Ekim 2011 yılında Ank. Demir Alt

29 Ağu 2016 yılında 24 Erzincanspor

13 Ocak 2017 yılında Bozüyük Vitra

12 Ekim 2017 yılında Sarıkamış GB

12 Ekim 2018 yılında Serhat Ardahan

10 Temmuz 2019 yılında 1954 Kelkit Bld

28 Ocak 2021 yılında A. Keçiörengücü

29 Ocak 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

7 Temmuz 2021 yılında İçel İdmanyurdu

11 Ocak 2022 yılında A. Keçiörengücü

13 Ocak 2022 yılında Düzcespor

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

7 Eylül 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

30 Haziran 2023 yılında A. Keçiörengücü

Halil İbrahim Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil İbrahim Keles şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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