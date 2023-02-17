Halil İbrahim Kose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil İbrahim Kose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil İbrahim Kose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil İbrahim Kose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil İbrahim Kose 21 Nisan 1997 tarihinde Sint-Niklaas şehrinde doğmuştur. Türkiye,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Köse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil İbrahim Kose Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Halil İbrahim Kose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Halil İbrahim Kose'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Halil İbrahim Kose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil İbrahim Kose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halil İbrahim Kose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil İbrahim Kose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U21

31 Ocak 2017 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında KSK Ronse

1 Temmuz 2020 yılında RFC Lüttich

1 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

Halil İbrahim Kose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil İbrahim Kose şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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