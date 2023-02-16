Halil İbrahim Peksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil İbrahim Peksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Halil İbrahim Peksen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Halil İbrahim Peksen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Halil İbrahim Peksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil İbrahim Peksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil İbrahim Peksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil İbrahim Peksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil İbrahim Peksen 1 Ocak 1993 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Pekşen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil İbrahim Peksen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil İbrahim Peksen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Halil İbrahim Peksen'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil İbrahim Peksen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozgeibrahim16/

Halil İbrahim Peksenboyu ve yaşı kaç

Halil İbrahim Peksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil İbrahim Peksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Halil İbrahim Peksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil İbrahim Peksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Samsunspor U21

5 Nisan 2012 yılında Samsunspor

24 Ocak 2014 yılında Eyüpspor

30 Haziran 2014 yılında Samsunspor

2 Şubat 2015 yılında Turgutluspor

30 Haziran 2015 yılında Samsunspor

31 Ağu 2015 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2016 yılında Samsunspor

30 Ocak 2017 yılında Konyaspor

31 Ocak 2017 yılında Samsunspor

16 Ocak 2018 yılında Konyaspor

31 Ocak 2018 yılında Elazığspor

30 Haziran 2018 yılında Konyaspor

16 Ağu 2018 yılında Fethiyespor

9 Ağu 2019 yılında Tepecik Spor

17 Ağu 2020 yılında 52 Orduspor FK

23 Temmuz 2021 yılında Erbaaspor

27 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

Halil İbrahim Peksen kimdir

Halil İbrahim Peksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil İbrahim Peksen şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Halil İbrahim Peksen nereli

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