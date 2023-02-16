Halil İbrahim Sonmez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil İbrahim Sonmez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil İbrahim Sonmez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil İbrahim Sonmez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil İbrahim Sonmez 1 Ekim 1990 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Sönmez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil İbrahim Sonmez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil İbrahim Sonmez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Halil İbrahim Sonmez'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil İbrahim Sonmez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil İbrahim Sonmez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Halil İbrahim Sonmez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil İbrahim Sonmez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2004 yılında Tonya Doğan Alt

1 Temmuz 2006 yılında ara verdi

23 Ekim 2008 yılında T. İdmanocağı

29 Eylül 2009 yılında Trabzon Yol

4 Ekim 2010 yılında Çaykaraspor

10 Ağu 2011 yılında Orhangazispor

27 Ocak 2012 yılında Gebzespor

23 Ağu 2013 yılında Ünyespor

15 Ocak 2014 yılında Sandıklıspor

21 Ağu 2014 yılında Konyaspor

22 Ağu 2014 yılında A. Selçukspor

30 Haziran 2015 yılında Konyaspor

5 Eylül 2017 yılında Ç. Rizespor

9 Ocak 2018 yılında Konyaspor

31 Ağu 2018 yılında İstanbulspor

3 Ağu 2019 yılında Menemenspor

31 Ocak 2020 yılında Bandırmaspor

17 Eylül 2020 yılında Amed SK

6 Ağu 2021 yılında Çorum FK

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Halil İbrahim Sonmez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil İbrahim Sonmez şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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