Halil Kasli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Kasli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Kasli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Kasli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Kasli 29 Aralık 2000 tarihinde Mugla şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil Kaşlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Kasli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil Kasli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Halil Kasli'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil Kasli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Kasli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Halil Kasli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Kasli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2018 yılında Fethiyespor

23 Ağu 2022 yılında Darıca GB

30 Haziran 2023 yılında Fethiyespor

Halil Kasli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Kasli şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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