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Halil Konakçı hoca kimdir? Nereli, kaç yaşında? Halil Konakçı hangi camide görevli?

Hilafet isteğiyle gündeme gelen Halil Konakçı sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Peki, Halil Konakçı hoca kimdir? Nereli, kaç yaşında? Halil Konakçı hangi camide görevli? İşte detaylar...

Sosyal medyanın gündeminde yer alan Halil Konakçı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hilafet isteğiyle oldukça büyük tepki toplayan Konakçı'nın, nereli ve kaç yaşında olduğu kadar, hangi camide görev yaptığı da merak konusu oldu. Peki, Halil Konakçı hoca kimdir? Nereli, kaç yaşında? Halil Konakçı hangi camide görevli? İşte detaylar...

Halil Konakçı hoca kimdir? Nereli, kaç yaşında? Halil Konakçı hangi camide görevli?

HALİL KONAKÇI HOCA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HALİL KONAKÇI HANGİ CAMİDE GÖREVLİ?

Halil Konakçı İzmir'de dünyaya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam- hatip görevini yürütmektedir. Sosyal medya platformlarında oldukça popüler olan Konakçı, milli değerler ve dini değerlere dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 

Halil Konakçı hoca kimdir? Nereli, kaç yaşında? Halil Konakçı hangi camide görevli?

Halil Konakçı'nın sosyal medyada gündem olmasının nedeni, Sezen Aksu'nun şarkısına yönelik tepkisini dile getirmesidir. Konakçı, TBMM kararıyla kaldırılan hilafete işaret ederek "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz. Söyleyin bana İslam’ın merkezi neresi? İslam’ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam’a ‘cahil’ diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar." ifadelerini kullanmıştır.

Halil Konakçı hoca kimdir? Nereli, kaç yaşında? Halil Konakçı hangi camide görevli?

 

Büşra Mercimek
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