Halil Konakçı'dan çok konuşulavcak açıklama: Bunlar beni överse demek ki ben yanlış yoldayım, o zaman beni taşlayın

Cemaati ile yaptığı dini sohbetlerinde inandıklarını hiç çekinmeden söyleyebilen Halil Konakçı yine gündemi sarsacak açıklamalarda bulunarak , FETÖ'cüler, PKK'lılar ve Kemalistlerle kardeş değilim diyerek "Bir gün bunlar beni överse demek ki ben yanlış yoldayım, o zaman beni taşlayın" dedi

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Cemaati ile yaptığı dini sohbetlerinde inandıklarını korkusuzca içindekilerini söyleyebilen cemaatleriyle yaptığı dini sohbet esnasında gündemdeki konular hakkında da yaptığı yorum ve açıklamalarıyla hep Türkiye'nin gündeminde olan Halil Konakçı yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Konakçı, görevli olduğu camide cemaatiyle yaptığı dini sohbet esnasında yine bazı kesimleri hop oturtup hop kaldıracak açıklamada bulundu.

BUNLAR BENİ ÖVERSE DEMEK Kİ BEN YANLIŞ YOLDAYIM, O ZAMAN BENİ TAŞLAYIN

Halil Konakçı, hoca sosyal medyasında paylaştığı dini sohbetinde FETÖ'cüler, PKK'lılar ve Kemalistlerle kardeş değilim diyerek "Bir gün bunlar beni överse demekki ben yanlış yoldayım o zaman beni taşlayın" dedi

Halil Konakçı, sosyal medya hesabında paylaştığı sohbetinde " FETÖcülerle mahkemeliğim elhamdülillah, PKK'lılar la mahkemeliğim, Kemalistlerle mahkemeliğim, birde bu modernis mealistlerle mahkemeliğim elhamdülillah. Doğru yolda olduğumu böyle anlıyorum ne zaman bu saydığım gruplar beni överse o zaman demek ki yanlış yoldayım gelin o zaman yüzüme tükürün ve beni taşlayın. Elhamdilillah bunlarla çok güzel düşmanız çünki biz müslümanız. Ayet ne buyuruyor? Bize ancak müminler kardeştir benim biriyle kardeş olabilmem için ya aynı anadan babadan olmam lazım, yada din kardeşi olmam lazım başka bir kardeşlik yok. Müslümanım diyen adamla kardeşim her Müslümanım diyenle kardeş miyim peki? Hayır arkadaş, ben bu kürsüde güzelleme yapamam. Hani bize hutbeler geliyor ya kardeş olun, öpüşün, koklaşın böyle bir şey yok. Müslüman isek şu şartlarda kardeşiz ehli sünnet itikatına sahipse kardeşiz bu bir. İki, aynı topraklarda yaşıyorsak benim bayrağıma, devletime, vatanıma ihanet etmiyor olman lazım. Yani ben bir FETÖ'cü ile kardeş değilim açıktan söylüyorum o vatan hainleri ile sabaha kadar namaz kılsalar da da kardeş değilim. PKK' lı ile kardeş değilim. Hadis inkarcılarıyla kardeş değilim. İslam düşmanlığı yapan bende Müslümanım dese de neyin arkasına saklanıyorsa saklansın Kemalistlerlede asla kardeş değilim. İslam düşmanlığı yapan kimse ile kardeş değilim. Zaten bunun dışında kim ne konuşuyorsa uzak dursun benden, istediğini yapabilir bana, istediği şikayete de bulunabilir bu kadar açıktan söylüyorum. Bu vatanı sevecek, bu bayrağı sevecek, askerimi sevecek, polisimi sevecek, istihbaratımı sevecek, bu vatandaşımı sevecek, birde bu ezanı sevecek, onlarla hepsi ile ile kardeşim" diye açıklamada bulundu

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