Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inceleme başlattığı Pendik'te bir camide görevli İmam Halil Konakçı'ya destek her geçen gün büyüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'da attığı tweet ile Halil Konakçı'ya destek verdi.

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Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Pendik Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

Öte yandan çok sayıda isim Halil Konakçı'ya destek açıklaması yaptı. "Halil Konakçı yalnız değildir" başlığı altında onbinlerce sosyal medya kullanıcısı destek açıklaması yaparken külliyeden de bir destek açıklaması geldi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN KONAKÇI'YA DESTEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Diyanet'in inceleme başlattığı Halil Konakçı'ya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

"KAVİ BİR DURUŞ SERGİLEYEREK SAHİP ÇIKINIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine seslenen Saral şu ifadeleri kullandı;

"Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız.

"İNSAN NAMZETLERİNE YOL VERMEYİN YOKSA ARKASINI ALAMAZSINIZ"

Aksi halde böyle yapmakla Halil Konakçı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakçı'nın her daim yanındayız."

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