Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programına konuk olan şarkıcı Halil Polat, narin sesi ve seslendirdiği parçaların ardından merak konusu oldu. Peki Halil Polat kimdir? Nereli, kaç yaşında? Müzik hayatına nasıl başladı? İşte detaylar...

HALİL POLAT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

O Ses Türkiye Yarışması’ndaki finalisti olmasıyla tanınan Halil Polat, 11 Ekim 1991 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. 30 yaşındaki Polat, aslen Kilis'lidir ve terazi burcudur.

O Ses Türkiye yarışmasında finalist olmasının ardından usta sanatçı Seda Sayan’a iki yıl vokalistlik yapan Halil Polat, kendine ait söz ve besteleri de bulunmaktadır.

Şimdilerde ise Polat, Sözü ve müziği Mekin Özcan’a düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan “Vuramam Sana” şarkısının için ilk klibinide yayınladı.. Halil Polat’ın single parçasının klibinde Prodüktör olarak imzasını atan usta sanatçı Seda Sayan, genç sanatçıya single’ını çıkarmasında desteğini esirgemedi.