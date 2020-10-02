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Halil Sezai ameliyat oldu!

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği için cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.

Halil Sezai ameliyat oldu!

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi

Halil Sezai ameliyat oldu!

Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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