Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi!
Geçtiğimiz gün Tuzla'da film çekimi nedeniyle 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç ile tartışıp onu darp eden şarkıcı Halil Sezai, bugün öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gidip ifade verdi.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde kiraladığı villada çekim yaparken tartıştığı komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai, mevcutlu (polis eşliğinde) şekilde avukatıyla adliyeye gelerek ifade verdi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.
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17 Eylül 2020 Perşembe 15:01
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