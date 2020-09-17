Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi!

Geçtiğimiz gün Tuzla'da film çekimi nedeniyle 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç ile tartışıp onu darp eden şarkıcı Halil Sezai, bugün öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gidip ifade verdi.