Halil Sezai tekrar ifadeye çağırıldı!

Şarkıcı Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde dövdüğü anlar ortaya çıktı. Olayın ardından tartışma büyüyünce Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada büyük tepki çeken Sezai, savcılık tarafından yeniden ifade vermek üzere karakola çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

Sabah 10.00 sularında Tuzla Postane Mahallesi, Cafer Bey Sokak'ta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşadı. Edinilen bilgilere göre bu kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Olayın ardından kendine hakim olamayan Sezai, yaşlı adama küfür ederek feci şekilde darp etti.

Yaşlı adamın şikayeti üzerine Halil Sezai, yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Darp görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çeken Sezai, savcılık tarafından yeniden ifade vermek üzere karakola çağrıldı.