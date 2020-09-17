Halil Sezai tutuklandı!

Halil Sezai, hakimlik sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Tuzla'da bulunan bir sitede 2 villayı kiralayan ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada oturan komşusu Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma yaşanmıştı. Halil Sezai, Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ünlü şarkıcıya tepki yağmıştı.

Halil Sezai'ye tepkiler yükselirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halil Sezai'nin 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiği öğrenilmişti. Ardından gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesi ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade verdi.

İşlemleri ardından Sezai'nin 'Yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi. Şüpheli buradaki sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.