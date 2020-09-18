Halil Sezai tutuklandı mı? İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle polis eşliğinde savcılığa getirilen Halil Sezai, sorgu işlemleri ardından Yaralama’ ve ‘Silahla tehdit’ suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Peki Halil Sezai tutuklandı mı? Ayrıntılar Haberimizde...

HALİL SEZAİ TUTUKLANDI MI?

Halil Sezai, hakimlik sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Tuzla'da bulunan bir sitede 2 villayı kiralayan ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada oturan komşusu Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma yaşanmıştı. Halil Sezai, Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ünlü şarkıcıya tepki yağmıştı.

Halil Sezai'ye tepkiler yükselirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halil Sezai'nin 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiği öğrenilmişti. Ardından gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesi ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade verdi.

İşlemleri ardından Sezai'nin 'Yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi. Şüpheli buradaki sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.

Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

Rol aldığı filmler:

Sevgili Dünürüm: Cem - 2007

Gönül Yarası: Garson - 2004

Ihlamurlar Altında: Murat - 2005

Kader: Levent - 2007

Kahve Bahane: Muhsin - 2009

Yapma Diyorum: Sağlıkçı Tezcan - 2009

Türkan: İsmail - 2011

Mavi Pansiyon: 2011

İncir Reçeli: Metin (Film) 2011

Problem Çözen Adam: İnternet Dizisi - 2011

Bir Hikayem Var : 2013

Sabit Kanca: Fizik Öğretmeni - 2013

Çilek: (Film) 2014

İncir Reçeli 2: Metin (Film) 2014

Ammar: (Film) 2014

Arkadaşım Hoşgeldin: Komedi Programı - 2014

Yapışık Kardeşler: (Film) İmam - 2015

Benim Adım Feridun: (Film) Ersan - 2016

Rüzgar: (Film) Alper - 2018

Halil Sezai ayrıca, Badem grubunun Kalpsiz ve Bulutsuzluk Özlemi'nin Rüzgâr kliplerinde rol almıştır.

Şarkıları:

Seni Beklerken (2011)

Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit) (2012)

Seni Beklemek (2012)

Ey Aşk (2013)

Ervah-ı Ezelden (2015)