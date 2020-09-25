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Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç evin önünde baltayla beklemiş!

Geçtiğimiz günlerde yükses ses nedeni ile aralarında çıkan tartışmanın ardından Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin'in Meriç'in şok eden görüntüleri ortaya çıktı. Meriç'in baltalı görüntüleri görenlere şaşkınlık yarattı

Yaşlı komşusunu sokakta dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'nin darp davasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in Sezai'nin evinin önünde baltayla beklediği ortaya çıktı.

Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç evin önünde baltayla beklemiş!

İstanbul Tuzla'da, komşusu Hüseyin Meriç'i "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, Sezai'nin tutukluluğuna itiraz etti ve delil olarak mahkemeye yeni görüntüler sundu.

Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç evin önünde baltayla beklemiş!

AVUKAT İTİRAZ DİLEKÇESİ İLE YENİ GÖRÜNTÜLER SUNDU

Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Sulh Ceza Hakimliği'ne sundukları itiraz dilekçesine ek olarak yeni görüntüler de sundular.  Avukatların iddiasına göre, Hüseyin Meriç elinde balta ile 15 Eylül tarihinde saat 23.51'de Halil Sezai tarafından program için kullanılan evin önüne geliyor. Bir süre burada bekleyen Hüseyin Meriç, daha sonra geri gidiyor. Olay ise 15 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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