Halil Umut Meler, en fazla Trabzonspor maçlarına çıktı

Halil Umut Meler, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 18 haftada en fazla Trabzonspor'un maçlarını yönetti. Toplamda 6 defa bordo-mavili takımın karşılaşmalarında görev alan Meler, bunların 4'ünde düdük çalarken, 1'er kez de VAR ve AVAR olarak hizmet verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı lider Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Bu maçta en çok konuşulan ise hakem Halil Umut Meler oldu. Özellikle bordo-mavili camianın büyük tepkisini alan Meler, daha önce de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 5 defa Trabzon temsilcisinin müsabakalarına atandı. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibinin Meler yönetiminde kaybettiği tek maç da Başakşehir karşılaşması.

En kritik maçlarda Meler

Halil Umut Meler, Trabzonspor'un bu sezon oynadığı en kritik maçlara atan isim olu. 32 yaşındaki hakem, bordo-mavililerin M.Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı mücadelelerde hakem olarak görev alırken, Galatasaray müsabakasının ise Video Yardımcı Hakem Asistanı'ydı (AVAR).

Meler'in aynı zamanda bu sezon karşılaşmalarında en fazla düdük çaldığı takım da Trabzonspor. 4 kez bordo-mavili takımın maçlarına atanan tecrübeli hakem, söz konusu mücadelelerde 19 defa sarı kartına başvurdu. Bu kartların 10'unu Karadeniz temsilcisine karşı kullanan H.Umut Meler, 9 kez ise rakip için kartını çıkardı.

Halil Umut Meler'in bu sezon görev aldığı Trabzonspor maçları şöyle:

4. hafta Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (AVAR)

7. hafta Trabzonspor: 4 - Kasımpaşa: 2 (VAR)

8. hafta Akhisarspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Hakem)

13. hafta Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Hakem)

16. hafta Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Hakem)

18. hafta Trabzonspor: 2 - Medipol Başakşehir: 4 (Hakem)

Kaynak: İHA