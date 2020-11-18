Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takımlı? Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler hakkında ne dedi?

Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler, futbolseverler tarafından en çok araştırılan hakemlerin arasında yer alıyor. Ligimizde FIFA kokartlı hakemler arasında yer alan tecrübeli hakem Halil Umut Meler, kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlı? Detaylar haberimizde...

HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemleri arasında yer alan Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde doğmuştur. Babası Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı.

Halil Umut Meler, üniversitede Beden Eğitimi Bölümünde okurken hakemlik kurslarını da görüp bu dönemde 18 yaşında hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir.

23 Temmuz 2015 tarihinde Süper Lig Hakem (o zamanki adıyla Üst Klasman Hakem) kadrosuna terfi etti.

2017 yılbaşı itibari ile FIFA kokartlı hakem oldu.

Halil Umut Meler, 2011 yılından beri evlidir.

Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetti.

Halil Umut Meler, finalden önce de 4 Mayıs 2018 tarihinde başlayan turnuvada; İngiltere - İsrail, Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yönetti.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler'in hangi takımı tuttuğu hakkında bir bilgi ortaya konmazken, kamuoyunda Galatasaraylı olduğu söyleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU, HALİL UMUT MELER HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Eski Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, bir Galatasaray maçından sonra "Hayatım boyuncu Halil Umut Meler'i unutmayacağım." demişti. Belözoğlu, Meler hakkındaki açıklamalarına şöyle devam etmişti:

"Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. O günkü Halil Umut Meler'i hayatım boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin. Bizi orda çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük. Galatasaray galibiyeti haketti. Galatasaray maçı ve içerdeki Sivas beraberliğimiz şampiyonluğu belirledi. Oyuncu profili olarak rakiplerimize yakınız ama camia olarak gerideyiz. Hakem, taraftar, medya bunlar da şampiyonlukta etkin rol oynar. Bunları net hissetmedik."