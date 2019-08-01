Halil Umut Meler TFF Süper Kupa | Halil Umut Meler kimdir | Halil Umut Meler nereli?

Sonunda o hakem belli oldu. Peki Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler nereli? İşte Halil Umut Meler TFF Süper Kupa bilgileri...

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler TFF Süper Kupa

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Halil Umut Meler kimdir?

FIFA kokartlı Türk hakemlerdendir.

Halil Umut Meler nereli?

Sonunda o hakem belli oldu. Peki Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler nereli? İşte Halil Umut Meler TFF Süper Kupa bilgileri...

Halil Umut Meler, 1986 yılında Selçuk, İzmir’de doğmuştur. Babası Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı.

Halil Umut Meler, üniversitede Beden Eğitimi Bölümünde okurken hakemlik kurslarını da görüp bu dönemde 18 yaşında hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir.

23 Temmuz 2015 tarihinde Süper Lig Hakem (o zamanki adıyla Üst Klasman Hakem) kadrosuna terfi etti.

2017 yılbaşı itibari ile FIFA kokartlı hakem oldu.

Halil Umut Meler, 2011 yılından beri evlidir.

Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetti.

Halil Umut Meler, finalden önce de 4 Mayıs 2018 tarihinde başlayan turnuvada; İngiltere - İsrail, Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yönetti.