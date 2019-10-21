Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Danimarka'nın Kopenhag takımları arasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu karşılaşmasını yönetecek.

Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kaynak: DHA