Halil Yeral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Yeral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Yeral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Yeral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Yeral 1 Ocak 2000 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Yeral Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Öner Karalar yapmaktadır. Halil Yeral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Samsunspor futbol takımında oynamaktadır. Samsunspor takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Halil Yeral'nin Samsunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Halil Yeral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/halilyeral_/

Halil Yeral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Yeral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Halil Yeral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Yeral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2017 yılında Akhisarspor U21

1 Temmuz 2017 yılında Akhisarspor

26 Ocak 2023 yılında Samsunspor

Halil Yeral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Yeral şuan Samsunspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Akhisarspor (2011-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.