Halil Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Yilmaz 20 Nisan 1993 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Yilmaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Halil Yilmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Halil Yilmaz'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halil Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Altay SK

20 Ocak 2015 yılında Niğde Belediye

30 Haziran 2015 yılında Altay SK

12 Ocak 2018 yılında İstanbulspor

4 Ocak 2019 yılında 24 Erzincanspor

30 Haziran 2019 yılında İstanbulspor

22 Ağu 2019 yılında 24 Erzincanspor

15 Eylül 2020 yılında Bergama Bld

1 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

8 Eylül 2022 yılında Karaköprü Bld

Halil Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Yilmaz şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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