Halilcan Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halilcan Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halilcan Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halilcan Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halilcan Dogan 11 Şubat 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halilcan Doğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halilcan Dogan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EK24 yapmaktadır. Halilcan Dogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Halilcan Dogan'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Halilcan Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halilcan Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halilcan Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halilcan Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2018 yılında Karagümrük Alt

28 Eylül 2018 yılında Bilinmiyor

7 Eylül 2019 yılında Karagümrük U19

5 Ekim 2020 yılında Mamak FK

15 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Halilcan Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halilcan Dogan şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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