Haliliye Belediyesi’nden ‘kitabımı gör’ etkinliği

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Kitabımı Gör" etkinlik programı düzenledi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde "Kitabımı Gör" isimli görme engelliler etkinlik programı düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklere Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eşi Fethiye Canpolat, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, birim amirleri ve Haliliye Belediyesi bünyesinde eğitim alan görme engelli öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Başkan Canpolat, belediye bünyesinde eğitim alan görme engelli öğrencilerin okuma etkinliğine katılarak, onlarla sohbet etti. Öğrencilere özel Braille alfabesi ile yazılmış kitap ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından etkinliklerin başladığı salona gelen Başkan Canpolat burada açılış konuşmasında katılımcılara hitap etti.

"Nazarımızda engel diye bir şey yok"

Engelsiz bir yaşam için çalıştıklarının belirten Canpolat, "Bizim nazarımızda engel diye bir şey yok. Engel varsa zihnimizde hafızamızdadır. Haliliye Belediye Başkanı ve tüm ekip ve personelleri olarak engelli diye bir kelime veya cümle bizlerde yok. Bugün ki etkinliğimiz ana teması okuma üzerine neden okumaya seçtiğimizi ifade ederek, kutsal kitabımız ilk ayeti de oku emri ile başladığı içindir. Bizlerde yolumuza ve hayatımıza okuma ile devam edeceğiz. Bu mana en çok görme engelli kardeşlerimizin de topluma yaralı bireyler olmaları için onların önündeki Braille alfabesi ile yazılmış kitapları dağıtmak onların hayatını kolaylaştırmak için kendilerine bir nebzede olsa katkı sağlamak istedik" şeklinde konuştu.

Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen de, Haliliye Belediyesinin düzenlediği programda bulunmanın sevinci içinde olduğunu belirterek, bu tip etkinliklerin düzenlediği için başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından görme engelli öğrenciler tarafından tiyatro gösteresi düzenlendi. Görme engelli bir kız öğrenci de okuduğu şiirle katılımcıların büyük beğenisini topladı. Programın ardından görme engelli 80 öğrenciye özel Braille alfabesi ile yazılmış kitap ve sertifikaları taktim edildi. Öğrenciler etkinlik kapsamında verilen müzik ziyafeti ile eğlendi.

Kaynak: İHA