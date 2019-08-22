Haliliye Belediyesi’nden ödüllü kitap okuma yarışması

Haliliye Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik "Oku-yüz" ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyor.

Haliliye Belediyesi, gençlerin yaz tatili boyunca kaliteli zaman içirmesi için etkinliklere devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kursların yanında gençlerin okuma alışkanlığı kazandırılması adına içerisinde Göbeklitepe ve Halfeti gezilerinin olduğu "Oku-yüz" kitap okuma etkinliği düzenliyor.

22-26 Ağustosta tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde başvuruların yapılacağı okuma yarışmasında birinciye tablet, ikinciye yüz temel eser ve üçüncüye ise kalem seti hediye verilecek. 28 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan yarışmada gençler okuduğu kitabın özetini anlatacak. Hediyelerin yanında ise yarışmaya katılan tüm gençlere katılım sertifikası ise birlikte Göbeklitepe ve Halfeti gezisiyle birlikte yüzme havuzundan yararlanacaklar.

Kaynak: İHA