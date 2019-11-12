Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor.

İlçe geneli yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu kapsamda Çukurdoruç ve Çekçek Mahallelerini ziyaret etti. Meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Canpolat teknik ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile de sohbet ederek, talepleri dinleyen Canpolat, Haliliye'nin refah seviyesini yükseltmek için merkez ve kırsal ayrımı yapmadıklarını söyledi.

Çukurdoruç Mahallesinde yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Canpolat, "Ekiplerimiz burada stabilize yol çalışmalarına başladılar. İnşallah en kısa sürede Çukurdoruç Mahallemizi de çamurdan kurtarmış olacağız. Köy içi stabilizeyi tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacağız. Muhtarımıza, mahalle sakinlerimize çok çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kulandı.

Çukurdoruç Mahalle Muhtarı Ahmet Er ve mahalle sakinleri ise belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA