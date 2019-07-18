Haliliye örnek ilçe oluyor

Haliliye Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Şanlıurfa Teknokent işbirliği ile yürütülen proje kapsamında Türkiye'deki on dört belediyeden biri oldu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat göreve geldiği günden itibaren yerel ve ulusalda Haliliye Belediyesini örnek ilçe yapmaya devam ediyor. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Harran Üniversitesi Teknokent iş birliği ile yürütülen "Medeniyetimiz Yaşatan Şehir Beratı ve Özgün Mahalle" projesi kapsamında Haliliye'de bulunan Ulubatlı Mahallesi pilot mahalle seçildi. Türkiye genelindeki on dört mahalleden biri olacak Ulubatlı Mahallesinde insan odaklı ve yatay mimari ele alınacak. Proje kapsamında Canpolat ile makamında bir araya gelen teknik ekip, burada çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Başkanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye meclis üyeleri Mehmet Emin Ataş ve İmam Fidanoğlu'da katıldı. Haliliye sınırları içerinde bulunan Ulubatlı Mahallesinin Türkiye genelindeki on dört mahalleden birisi olduğunu belirten Canpolat, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren hep dediğimiz gibi Haliliye'de sorunları çözmenin yanında, projeleri ile ses getiren belediye olacağız. Son olarak değerli hocalarımız ile Ulubatlı Mahallesinde hayata geçirilecek olan insan odaklı yatay yerleşim projesi üzerine konuştuk. Böylesi projelerde Haliliye Belediyesinin olması bizleri son derece sevindiriyor. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltme adına elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı buradan halkımıza belirtmek istiyorum" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA