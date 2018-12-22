Haliliye voleybol takımından 3- 1’lik galibiyet

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 13'üncü haftasında konuk ettiği Ankara ekibi Ziraat Bankasını 3-1 mağlup ederek, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı.

11 Nisan Spor Salonunda oynanan mücadeleye iyi başlayan Akif Gürgen yönetimindeki ev sahibi Haliliye Belediyespor; 25- 20, 25- 18'lik setlerle 2-0 öne geçti. 3'üncü seti 25-23 kaybeden ev sahibi Haliliye, maçın 4'üncü setini 25-23 alarak Ziraat Bankasını 3-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 22'ye yükselten Haliliye ekibi, ligin de 7'nci sırasındaki yerini korudu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın sevincini yaşayan Haliliye ekibi, vereceği molanın ardından ligin ikinci yarısı için çalışmalarına başlayacak.

Haliliye Belediyespor, sezonun 14'üncü haftasında 5 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de Hatay ekibi Payas Belediyespor 2011'i sahasında konuk edecek.

Kaynak: İHA